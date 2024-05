Vakbonden kritisch na doorrekening coalitieplannen door CPB

Vakbonden CNV en FNV reageren kritisch op de doorrekening van de coalitieplannen door het Centraal Planbureau (CPB). Zo spreekt CNV-voorzitter Piet Fortuin van een “gemiste kans dat middeninkomens er niet op vooruitgaan in de kabinetsplannen”.

“Er komt ruim 4 miljard extra binnen dankzij de belasting op arbeid en inkomen. Zeer teleurstellend. Wij pleiten al jaren voor een lagere belasting op arbeid. De formerende partijen treffen hiermee miljoenen werkenden die de afgelopen jaren hun koopkracht al zagen dalen door de hoge inflatie. Zij blijven de prijs betalen voor falend kabinetsbeleid”, aldus Fortuin.

CNV vindt het wel positief dat er een kleine koopkrachtplus is voor mensen met een laag inkomen en voor uitkeringsgerechtigden. “Deze groep kan moeilijk rondkomen. Belangrijk is dat werken ook voor deze groep moet blijven lonen. Het minimumloon gaat niet omhoog. Dat blijft een verkeerde zet van de formerende partijen.”

“De cijfers van het CPB bevestigen dat het akkoord de lasten op winst en vermogen laat dalen met 1,2 miljard euro, terwijl de lasten op inkomen en arbeid fors blijven stijgen met 4,1 miljard. We wisten al dat dit kabinet goed zou zorgen voor de vermogenden en dat de mensen die het werk doen daarvoor op gingen draaien, maar deze bevestiging is toch zuur. Zeker als je bedenkt wat het geld van de lastenverlichting voor bedrijven had kunnen betekenen, bijvoorbeeld voor mensen die nu het minimumloon verdienen of eerder willen stoppen met zwaar werk”, geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan.