Van Zwol gaat al langs bij de vier coalitiepartijen

Richard van Zwol, de beoogd formateur, maakt dinsdag al een rondje langs de PVV, VVD, NSC en BBB. Tegen media zei Van Zwol ook al een nieuwe naam voor de post van minister-president te hebben, maar wilde er verder niks over kwijt.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het eindverslag van informateurs Van Zwol en Elbert Dijkgraaf. Onder hun begeleiding kwamen de vier partijen vorige week na bijna zes maanden een hoofdlijnenakkoord overeen. Tijdens het debat dienen ze een motie in om Van Zwol tot formateur te benoemen.

De toekomstige coalitiepartijen zitten nog zonder premier. Maandag maakte Ronald Plasterk bekend niet meer in de running te zijn voor het premierschap. Zijn verhouding met de NSC was niet al te best. Ook loopt er een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar Plasterk. Hij zou als wetenschapper ten onrechte het alleenrecht hebben geclaimd op patenten waaraan hij miljoenen verdiende.

BBB-leider Caroline van der Plas wilde niets kwijt over het gesprek dat ze later deze middag heeft met Van Zwol. De vier partijen moeten volgens haar nog praten over de mogelijke kandidaat-premier. Van der Plas vindt het prettig dat Van Zwol alvast een rondje doet en “vaart maakt”.