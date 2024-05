Van Zwol wil niets zeggen over mogelijke premierskandidaat

Beoogd formateur Richard van Zwol wil niets loslaten over een premierskandidaat die al dan niet in beeld zou zijn. Eerder op dinsdag berichtten media dat Van Zwol zei dat er zicht is op een nieuwe kandidaat, maar dat weerspreekt hij enige tijd later. “Dat soort misverstanden krijg je als je met een paar mensen in de deuropening van de lift staat.”

Toen een verslaggever eerder op dinsdag vroeg of er “zicht is op een nieuwe naam”, antwoordde Van Zwol: “Ja maar daar doe ik in deze fase waar de formatie nog niet is gestart natuurlijk geen mededelingen over.” Direct daarna ontkende hij gezegd te hebben dat er zicht is op een nieuwe premier. Vervolgens gingen de liftdeuren dicht.

Van Zwol is in het Kamergebouw om met PVV, VVD, NSC en BBB te praten. “Ik maak een rondje langs de vier fractievoorzitters met het oog op woensdag”, zegt hij. Woensdag debatteert de Kamer over het verslag van de afgelopen formatiefase, dat Van Zwol als informateur samen met Elbert Dijkgraaf heeft gemaakt.

Officieel is Van Zwol nog geen formateur – dat wordt hij naar verwachting pas nadat Wilders hem in het debat voor die functie voordraagt. “Ik ben burger”, erkent hij. “Het is heel vriendelijk dat vier fractievoorzitters die ook veel te doen hebben, even tijd hebben om met mij te spreken.” Ook de tijdlijn van de formatie zal aan bod komen.