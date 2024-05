Vrouw ontkent vastpakken fietsende ex-minister Dekker vóór val

De 44-jarige vrouw die in juni 2022 betrokken was bij de val van de fietsende Sander Dekker in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster, heeft maandag in de rechtbank in Den Haag ontkend dat ze de oud-minister (Rechtsbescherming) bij de arm pakte.

Dekker en zijn partner fietsten op 7 juni 2022 in de duinen, waarbij de wielrenners heuvelafwaarts met een snelheid van 37 kilometer per uur de voetgangers Aathina K. en haar man tegemoet kwamen. Volgens ooggetuigen sloeg de oud-minister over de kop doordat de vrouw uit Monster hem bij zijn arm pakte.

Dat vastpakken ontkent K. Ze verklaarde in de rechtbank dat ze alleen een afwerend gebaar maakte omdat ze vond dat beide wielrenners te hard fietsten op een pad met weinig ruimte. Ze wilde zichzelf beschermen, zei ze. Bij dat gebaar zou ze Dekker hebben geraakt.

“Hij is naar mijn weten doorgefietst. Ik heb omgekeken, omdat ik in shock was dat ik bijna werd aangereden. Ik zag dat hij ook omkeek. We zijn verder gelopen. Toen hoorden we een enorme klap”, vertelde ze de rechter.

Dekker brak bij de val zijn bekken, schouderblad en sleutelbeen en liep een zware hersenschudding op. Hij had vijftien breuken. Hij kan zich niets van het ongeluk herinneren.

Dekker maakte in de rechtbank gebruik van zijn spreekrecht: “Ik weet hoe kwetsbaar fietsers zijn en ben voorzichtig in het verkeer. Waarom ging het hier fout? Waarom liepen ze op het fietspad en naast elkaar in plaats van achterelkaar? Het had iedereen kunnen overkomen. Ik geloof niet dat mevrouw het specifiek op mij had gemunt. Het laat wel zien dat een onbesuisde actie in het verkeer grote gevolgen kan hebben. Het roekeloze gedrag van een ander kan desastreuze gevolgen hebben. Nu was ik het slachtoffer, een volgende keer kan het ook iemand anders zijn.”

“Ik vind het verschrikkelijk te horen hoeveel verdriet en pijn dit ongeluk teweeg heeft gebracht”, reageerde K. “Ik wil hier mijn medeleven tonen en excuses aanbieden voor alles wat er is gebeurd.”