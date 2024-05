Waarom Frits Barend toch zijn rol nam in ’40-45 De Musical’

Door René Hazeleger

De complete cast van ’40-45, de Musical,’ was 13 mei in Hotel De Wereld in Wageningen aanwezig bij de castpresentatie van de grootste musical die ooit in Nederland zal worden opgevoerd.

Frits Barend vertelt in dit interview over zijn rol als Leon in deze musical en over hoe hij na lang aarzelen besloten heeft die rol aan te nemen.