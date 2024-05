Weer hongerstaker UM gestopt, nog drie over

Opnieuw heeft een student aan de Universiteit Maastricht (UM) een hongerstaking beëindigd. Drie studenten gaan nog door met de hongerstaking. Die moet kracht bijzetten aan hun eis dat de UM alle banden met Israël verbreekt.

“De kracht van de mensen in hongerstaking neemt steeds meer af, na de vijfde dag konden we nauwelijks meer opstaan en rondlopen zonder buiten adem te raken”, aldus de overgebleven hongerstakers in een bericht aan het ANP. De activisten stellen dat door de houding van de UM het moreel van de groep hongerstakers gedaald zou zijn. Dat leidde ertoe dat een derde student aan het begin van de zesde dag is gestopt.

Afgelopen donderdag begonnen zes studenten met hun hongerstaking, maar inmiddels zijn er drie gestopt. De studenten die doorgaan verliezen naar eigen zeggen een kilo lichaamsgewicht per dag. De drie zeggen door te willen gaan totdat de universiteit hun eisen heeft ingewilligd. De hongerstakers maken deel uit van een groep van enkele tientallen studenten die een tentenkamp hebben opgeslagen in de tuin van een faculteit aan de Grote Gracht in Maastricht. Van de UM mogen ze daar blijven, mits ze zich rustig gedragen en geen vernielingen aanrichten.

Bestuursvoorzitter Rianne Letschert van de UM stelt dat het pinksterweekend op de universiteit rustig verlopen is. Maar ze wijst erop dat de afgelopen dagen veel geschreven en gepraat is over mensen die in hongerstaking zijn. “In hongerstaking gaan om een punt te maken is een grimmige keuze en we maken ons zorgen over hun gezondheid. Natuurlijk hebben we medische begeleiding aangeboden”, aldus Letschert in een mail aan studenten en medewerkers van de UM.

De universiteit probeert naar eigen zeggen deze week nog een beslissing te nemen over hoe zij wil omgaan met instellingen in conflictgebieden in de wereld, te beginnen in Israël.