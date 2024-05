Bontenbal tegen Van der Plas: hoop voor boeren is van korte duur

“De wanhoop in de ogen van redelijke mensen is deze week hoop geworden”, zegt BBB-leider Caroline van der Plas in het debat over het hoofdlijnenakkoord. “Ik ben bang dat die hoop van korte duur is”, werpt Henri Bontenbal (CDA) tegen. Hij valt haar aan op verschillende plannen die in het akkoord staan, die volgens hem boeren niet ten goede komen.

Het zogeheten transitiefonds van 20,5 miljard, om de landbouw te verduurzamen, vervalt onder de nieuwe coalitie. Daar komen wel enkele miljarden aan investeringen voor terug, en structurele uitgaven aan natuurbeheer door boeren en goedkopere rode diesel. Bontenbal: “Feitelijk haalt u 15 miljard voor de toekomst van de agrarische sector weg.” Van der Plas beet terug dat het meeste geld in het fonds voor opkoop van boeren was gereserveerd. “Dat was helemaal niet voor perspectief.”

Rob Jetten zegt dat het transitiefonds boeren wel degelijk verder had geholpen. “Als een boer een stal zou willen omvormen tot een dagverblijf of wat dan ook, dan had minister Van der Wal daar 15 miljard euro voor. Bij u is het nul komma nul euro.” Van der Plas “draait boeren een rad voor de ogen zonder hen een nieuw verdienmodel te bieden”, vindt de D66-leider.

De opmerking van Jetten dat het geld uit het fonds boeren had geholpen om “op een nette manier” te stoppen, valt verkeerd bij Van der Plas. “Hoort Jetten wel wat hij zegt?”, vraagt de BBB-leider. “Boeren willen niet verplaatsen, die willen niet weg. Die willen blijven, die willen boer zijn.”

Bontenbal verwondert zich ook over het plan om de maximumsnelheid op de snelweg “daar waar dat kan” terug te verhogen naar 130 kilometer per uur. Dat brengt het legaliseren van de zogeheten PAS-melders die eigenlijk geen toestemming hebben om stikstof uit te stoten niet dichterbij, zegt de CDA-leider. Van der Plas wilde niet in die redenering meegaan. “Fijn dat u zo’n vooruitziende blik heeft.”

Mirjam Bikker (ChristenUnie) vindt het “spannend” of het het landbouwministerie gaat lukken om de ambities uit het akkoord te verwezenlijken. “Het is een goed doordacht akkoord”, reageert Van der Plas. “Je hebt nooit garanties, maar je zet er niet iets in dat niet kan.”