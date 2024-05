Coalitie kon het niet eens worden over luchtvaart

Het is de coalitiepartijen niet gelukt om duidelijke afspraken te maken over luchtvaart, geeft VVD-leider Dilan Yeşilgöz toe tijdens het debat woensdag. Er is onder meer gepraat over het verminderen van overlast voor omwonenden en over het al dan niet openen van Lelystad Airport, maar de partijen konden er geen concrete afspraken over maken.

In het hoofdlijnenakkoord staat slechts dat de komende jaren ingezet wordt op “het op orde brengen van de rechtsbescherming van omwonenden (geluidshinder), met behoud van de netwerkkwaliteit van Schiphol. Zo is op langere termijn doorgroei mogelijk met stillere en schonere vliegtuigen.” Volgens Yeşilgöz is het aan de volgende minister van Infrastructuur om concretere invulling te geven aan het onderwerp. Overigens heeft de Tweede Kamer zich al uitgesproken tegen het openen van Lelystad Airport voor commerciële vluchten.

Meer onderwerpen een zogeheten “vrije kwestie”, al dan niet omdat de partijen het niet eens werden of omdat ze het er niet over hebben gehad. Het pensioenstelsel valt daar ook onder. De PVV was faliekant tegen het nieuwe stelsel en ook Pieter Omtzigt heeft zich er vaak kritisch over uitgelaten. Maar in het hoofdlijnenakkoord wordt er niets over gezegd. De VVD is altijd voor het nieuwe stelsel geweest. Coalitiepartijen mogen wel voorstellen indienen om te proberen het nieuwe stelsel tegen te houden, zegt Yeşilgöz.