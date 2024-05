Dashboard voor biodiversiteit kleurt vooralsnog oranje en rood

Natuurorganisaties hebben een onlinedashboard ontwikkeld dat in één oogopslag laat zien hoe het gesteld is met de soortenrijkdom in Nederland. Ze gaan erop monitoren “of Nederland op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen”. Bij de lancering van het dashboard, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, kleuren de verschillende indicatoren oranje of rood. Oranje betekent dat extra inspanningen nodig zijn, rood wil zeggen dat een doel “steeds verder uit zicht” raakt.

Het dashboard vat data over biodiversiteit overzichtelijk samen. Het is een initiatief van IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek. Ze monitoren op het dashboard de voortgang op veertien verschillende doelen, verdeeld over vier thema’s. Binnen het algemene thema ‘biodiversiteit’ vallen bijvoorbeeld soortenherstel (rood), ecosysteemherstel (rood) en het verbeteren van het waterleven (oranje).

‘Drukfactoren’ vormen een ander thema. Daaronder valt onder meer het verminderen van de stikstofuitstoot en -neerslag. Die krijgt de kleur oranje: er is de laatste decennia wel vooruitgang in geboekt, voornamelijk om de uitstoot van stikstofoxiden van verkeer en industrie terug te dringen. De ammoniakuitstoot, vooral afkomstig van de landbouw, daalde de laatste jaren echter “nauwelijks” nog. Daar ligt nog “een flinke opgave”.

Andere doelen die rood kleuren op het cirkelvormige dashboard, zijn de beschikbaarheid van genoeg schoon water, het verduurzamen van consumptie en productie en het ombuigen van de neerwaartse trend bij bestuivers, zoals bijen, zweefvliegen en vlinders.

De doelen die worden gemonitord, komen voort uit Nederlandse en Europese wetgeving en VN-afspraken waar Nederland ook partij bij is. Directeur Coenraad Krijger van IUCN NL legt uit dat het dashboard ook het nieuwe kabinet voorziet van “betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe Nederland ervoor staat met de biodiversiteit en de belangrijkste factoren die erop inwerken”. Dat geen van de stoplichten op groen staat “spreekt boekdelen over de noodzaak om meer te doen voor biodiversiteitsherstel”, zegt hij.

In geen enkel Europees land worden zo veel planten- en diersoorten bedreigd als in Nederland, stellen de organisaties. Terwijl volgens hen meer nodig is, willen de vier partijen die werken aan een rechtse coalitie met de PVV als grootste partij juist in Brussel gaan vragen om minder strenge richtlijnen voor mest, nitraat en waterkwaliteit.