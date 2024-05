Iedereen gaat erop vooruit, verdedigt Wilders zich tegen aanval SP

“Iedereen gaat erop vooruit” als de maatregelen in het hoofdlijnenakkoord werkelijkheid worden, zegt PVV-leider Geert Wilders. In een stekelige uitwisseling met Jimmy Dijk (SP) schermt hij met de doorrekening van het Centraal Planbureau die dinsdag is gepubliceerd. “Alles gaat beter met Nederland dankzij dit kabinet, dat er nog moet komen.”

Het percentage Nederlanders in armoede zou met 0,7 procentpunt dalen naar 4,7 procent, voorspelt het CPB, hoewel de berekeningen nog met veel onzekerheden zijn omgeven. “Dat betekent 800.000 mensen in honger en bijna 200.000 kinderen die geen gelijke kansen hebben”, zei Dijk. Hij wees op “cadeautjes” die het kabinet ook uitdeelt aan vermogende Nederlanders, zoals belastingvoordelen bij de inkoop van aandelen. “Waarom is er niet voor gekozen het minimumloon te verhogen?”

Wilders liep juist de plannen langs die de coalitie wil nemen voor mensen met lagere inkomens, zoals het verlagen van het eigen risico en het verhogen van het kindgebonden budget. “Als je onderhandelt, geef je en neem je”, voegde hij daaraan toe. Wilders zegt “ontzettend trots” op de plannen te zijn.