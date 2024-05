Klimaatdoel 2030 blijft staan, geeft Wilders tandenknarsend toe

Het klimaatdoel om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 vergeleken met 1990 blijft staan in het nieuwe hoofdlijnenakkoord, geeft Geert Wilders toe. “Ik vrees van wel”, zegt de PVV-leider op vragen hierover van Henri Bontenbal (CDA) tijdens het debat over het akkoord. Hier was onduidelijkheid over, omdat het doel niet werd benoemd in het hoofdlijnenakkoord.

Wilders zegt wel dat het klimaatbeleid hier en daar is bijgestuurd. Zo stelt hij bijvoorbeeld tevreden dat de verplichting is geschrapt om vanaf 2026 een nieuwe warmtepomp te installeren als de verwarmingsketel moet worden vervangen. De PVV-leider vindt het ook positief dat eerst wordt gekeken naar de ruimte voor vissers voordat windmolens op zee worden geplaatst.

Zulke besluiten zorgen ervoor dat andere maatregelen moeten worden genomen om de klimaatdoelen te halen, waarschuwt Bontenbal. “Dat zijn maatregelen die doorgaans minder fijn zijn”, aldus de CDA-leider.

Dat het klimaatdoel blijft staan is voor Wilders “in ieder geval een reden om deze bewindspersoon niet te claimen als PVV”.