Omtzigt steunt btw-verhogingen, maar ‘niet met heel veel plezier’

NSC staat achter de voorgenomen btw-verhogingen op onder meer hotelovernachtingen, boeken en theatervoorstellingen, maar “niet met heel veel plezier”, zegt partijleider Pieter Omtzigt. Rob Jetten (D66) ondervroeg hem over een fictief weekendje Twente, dat volgens Jettens berekeningen 30 euro duurder zou worden.

De btw-verhogingen die PVV, VVD, NSC en BBB hebben afgesproken, zijn volgens Jetten “prima uit te leggen als u geld nodig had om belangrijke investeringen te doen en alle andere opties waren uitgewerkt”. Maar de D66-leider ziet nog mogelijkheden om belastingontwijking aan te pakken, en beklaagt zich over het plan om gesubsidieerde rode diesel opnieuw in te voeren. “Er waren andere keuzes te maken. Die btw-verhoging moet u ook niet lekker zitten.”

“Als ik de keuze heb, verhoog ik helemaal geen belastingen”, reageert Omtzigt. Hij zegt dat een nieuw kabinet minder te besteden heeft dan het vierde kabinet-Rutte. Als de nieuwe coalitie bijvoorbeeld het eigen risico wil verlagen, “dan zal er helaas ook iets binnengehaald moeten worden”.