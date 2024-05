Partijen vallen Omtzigt aan op bestaanszekerheid in akkoord

Bestaanszekerheid was een belangrijk thema in de verkiezingscampagne van NSC, maar hierop is volgens partijen als SP en Partij voor de Dieren te weinig bereikt. “We doen het minder slecht dan het vorige kabinet en dus mag u dankbaar zijn”, zo vat Esther Ouwehand hoofdlijnenakkoord samen. Mensen in armoede hebben hier “geen hol aan”, luidt het verwijt van de PvdD-leider aan het adres van Pieter Omtzigt van NSC.

Jimmy Dijk (SP) vindt dat Omtzigt zich moet “schamen” voor wat hij heeft bereikt op bestaanszekerheid. Hij vindt het bovendien moeilijk te verkroppen dat in het akkoord geen afspraken staan over pensioenen. De toezegging van de formerende partijen dat de Tweede Kamer met plannen mag komen over deze ‘vrije kwestie’, stelt de SP-leider niet gerust. Hij vreest dat hier weinig ruimte voor is binnen de financiële afspraken, die niet zomaar opengebroken zullen worden.

Omtzigt vindt dat mensen met een kleine portemonnee wel degelijk worden geholpen door de nieuwe coalitie. Omdat het begrotingstekort tegen de grens loopt die in Europa is afgesproken, is het moeilijk om veel meer geld uit te geven, verdedigt hij. Desondanks wordt de groei van armoede volgens Omtzigt geremd in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Ook maakt de nieuwe coalitie een half miljard euro vrij voor mensen in de knel. Dat is nu nog niet te zien in de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), maar heeft wel degelijk effect, verzekert de NSC-leider.