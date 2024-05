Pro-Palestijnse studenten bezetten universiteitsgebouw Maastricht

Tientallen pro-Palestijnse studenten hebben woensdagochtend het faculteitsgebouw sociaal-culturele wetenschappen van de Universiteit Maastricht (UM) aan de Grote Gracht bezet. Ze hebben spandoeken opgehangen en scanderen leuzen vanaf een balkon.

De studenten zijn boos dat het college van bestuur van de UM nog geen beslissing heeft genomen over het doorsnijden van banden met Israël. En dat ondanks een al bijna een week durende hongerstaking door enkele studenten, aldus de activisten. “Verrassend genoeg is er geen reactie gegeven en dit ondanks dat meerdere studenten in hongerstaking zijn gegaan”, aldus de actievoerders in een verklaring. “Dit is volstrekt onacceptabel. We laten onze studenten niet verhongeren en we laten onze universiteit niet zelfgenoegzaam blijven in deze genocide.”

De drie hongerstakers dragen een spandoek waarop staat dat ze al zeven dagen niet meer eten en al zeven dagen worden genegeerd door de UM.

Vorige week maandag begonnen de actievoerende studenten een tentenkamp in de tuin van de faculteit. De UM liet hen daar zitten onder voorwaarde dat ze zich rustig hielden en geen vernielingen zouden aanrichten. Sinds woensdag hebben ze ook het gebouw zelf bezet.

Een woordvoerder van de universiteit laat weten af te wachten hoe de zaak zich verder ontwikkelt. De UM heeft het gebouw gesloten verklaard, er vindt geen onderzoek en onderwijs plaats, aldus de woordvoerder. De politie is geïnformeerd. “Wat ons betreft moeten zo snel mogelijk onderwijs en onderzoek weer doorgaan”, zei hij.