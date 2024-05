Randstad: lhbti’er ervaart op werk nog altijd discriminatie

Bedrijven en organisaties hebben al veel gedaan om een inclusieve werkplek op te zetten, maar nog lang niet genoeg. Dat zegt uitzendbureau Randstad in een wereldwijd onderzoek naar de lhbti-gemeenschap op het werk. Meer dan een kwart van de ondervraagden zegt dat discriminatie de afgelopen vijf jaar erger is geworden. Een derde van de mensen denkt dat hun seksuele voorkeur of genderidentiteit een negatieve invloed heeft gehad op hun carrière.

Het onderzoek is verschenen in aanloop naar de Pride-maand, die volgende week zaterdag begint. Volgens Randstad, dat sprak met ruim 2300 mensen uit de lhbti-gemeenschap uit Australië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, zegt een op de drie mensen zich eenzamer te voelen op de werkplek dan vijf jaar geleden. Dit speelt meer onder jongere generaties dan onder oudere.

Meer dan een derde van de lhbti-medewerkers zegt ook minder gemotiveerd of productief te zijn als zij niet zichzelf kunnen zijn. En als er zorgen zijn over discriminatie op het werk, vertrekken mensen eerder. Ruim 40 procent van de ondervraagde mensen uit de lhbti-gemeenschap zegt tijdens hun carrière te maken te hebben gehad met discriminatie of vooroordelen.

De afgelopen jaren hebben ondervraagden ook verbeteringen gezien. Twee op de vijf lhbti-werknemers zeggen minder discriminatie te ervaren dan in 2019. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat de werkgever “betekenisvolle acties” heeft ondernomen om een prettige werkplek te creëren.

Randstad-topman Sander van ’t Noordende, zelf lid van de lhbti-gemeenschap, zegt dat een “zorgwekkend deel van de lhbti-gemeenschap” nog altijd kampt met discriminatie en gevolgen voor de carrière. “Alleen maar omdat ze zichzelf zijn”, zegt hij.