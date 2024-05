VVD-leider vindt zorgen liberale fractie in Europa onterecht

De liberale fractie Renew in het Europees Parlement hoeft zich volgens VVD-leider Dilan Yeşilgöz geen zorgen te maken over de coalitie met de PVV. Fractieleider Valérie Hayer van Renew zei deze week dat de samenwerking van de VVD met radicaal-rechts voor haar “niet acceptabel” is.

“In de richting van alle collega’s in de Kamer en in Europa die zich zorgen maken, zou ik zeggen: kijk wat er gebeurt als liberalen aan tafel zitten, dan heb je gewoon een goed akkoord dat dit land vooruitbrengt”, zei Yeşilgöz tijdens een debat in de Kamer over het eindverslag van de informateurs.

In het hoofdlijnenakkoord zijn volgens haar alle basisprincipes van de VVD terug te vinden. Ze wees daarbij onder meer op het feit dat de klimaatdoelen in het akkoord overeind blijven en dat de miljardensteun aan Oekraïne volop doorgaat. “Dat is liberalisme”, benadrukte de VVD-leider.

Volgens Hayer moet overwogen worden om de VVD uit de Europese liberale fractie te zetten als er een kabinet komt van PVV, VVD, NSC en BBB. Als de VVD doorzet, “respecteren ze onze waarden niet”, aldus de Française. Zij vindt dat de VVD zich moet houden aan de afspraak om niet samen te werken met uiterst rechts.

Het belang van goede samenwerking met de Europese Unie is in alle onderdelen van het hoofdlijnenakkoord terug te vinden, zei Yeşilgöz op kritische vragen van Volt-voorman Laurens Dassen. “We weten dat we de Europese Unie nodig hebben voor onze welvaart, vrijheid en veiligheid.”