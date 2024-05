Friesland blijft ondanks bezwaren Arriva bij concessie voor Qbuzz

Busvervoerder Qbuzz gaat ondanks bezwaren van Arriva vanaf december het busvervoer in Friesland verzorgen. De provincie volgt de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten. Arriva had daar een klacht ingediend en vond dat het zelf de busconcessie moest houden.

In oktober maakte gedeputeerde voor openbaar vervoer Matthijs de Vries bekend dat Qbuzz de concessie van Arriva vanaf december 2024 overneemt. Het aanbod van Qbuzz bood “fors meer busvervoer” en gaat bovendien meer kleine dorpen aandoen, aldus De Vries in oktober.

Het hoofdkantoor van Arriva in Nederland is gevestigd in Heerenveen. Veel mensen in de organisatie en veel chauffeurs zijn Fries. Het verlies van de concessie was daardoor een gevoelig punt voor de vervoerder. Arriva ging daarom in beroep tegen het Friese besluit. Volgens Arriva kan Qbuzz de beloofde dienstregeling niet rijden, er zouden niet genoeg chauffeurs zijn.

“We begrijpen dat dit een grote teleurstelling is voor de huidige vervoerder, maar de conclusie van de bezwaarschriftencommissie is dat de beoordeling en de procedure zorgvuldig zijn doorlopen”, aldus De Vries donderdag. Arriva heeft nog zes weken om in beroep te gaan.