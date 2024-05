Gelderland vreest dat paintballgeweer pas mag als wolf mens aanvalt

De provincie Gelderland is bang dat een wolf eerst een mens moet aanvallen, voordat een paintballgeweer wordt toegestaan om de dieren af te schrikken. Dat zegt gedeputeerde Harold Zoet in reactie op de uitspraak van de rechter donderdag in een zaak van de Faunabescherming.

De dierenrechtenclub heeft bezwaar gemaakt tegen het voornemen om een paintballgeweer te gebruiken tegen wolven met ‘afwijkend gedrag’. Nu mag de provincie van de rechter het paintballgeweer niet inzetten tot zes weken nadat Gelderland een besluit heeft genomen over dat bezwaar. De Faunabescherming kan namelijk binnen zes weken weer beroep aantekenen tegen de beslissing over dit bezwaar.

“We zijn verbaasd over de uitspraak en maken ons zorgen. We hebben de afgelopen tijd op allerlei manieren geprobeerd om de normale angst voor mensen bij de wolf met afwijkend gedrag terug te krijgen”, zegt Zoet. Maar die pogingen waren volgens hem tevergeefs. De gedeputeerde zegt dat paintball “volgens ervaringen uit het buitenland in de praktijk uiterst effectief” blijkt te zijn. “We gaan alles op alles zetten om het bestreden besluit overeind te houden, zodat de wolf weer schuw gemaakt kan worden en escalatie wordt voorkomen. Veiligheid van onze inwoners heeft prioriteit. Daarnaast beschermen we ook de wolf hiermee.”

De Faunabescherming liet al weten “heel erg blij” te zijn met de uitspraak. Volgens de rechter heeft de provincie het standpunt dat er sprake zou zijn van “afwijkend gedrag” bij de wolf niet goed onderbouwd. “Daarnaast wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen bevredigende alternatieven zijn.”