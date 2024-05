Lampe neemt P.C. Hooft-prijs in ontvangst

Astrid Lampe mag donderdagmiddag in Den Haag de P.C. Hooft-prijs voor poëzie (60.000 euro) in ontvangst nemen. De belangrijke onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse auteur, voor een telkens wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza of poëzie.

De jury noemde Lampe “een van de meest eigenzinnige” dichters van nu. Ze stelt “prangende vragen over klimaat, lichamelijkheid en digitalisering”. Lampe dicht volgens het gezelschap “met een diabolische intensiteit over het moderne leven”.

Het oeuvre van Astrid Lampe bestaat uit dertien poëziebundels, waaronder Rib en Zusterstad 2.0.