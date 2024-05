Legale goksites: treed op tegen illegale sites om minderjarigen

De brancheorganisaties van legale gokbedrijven VNLOK en NOGA willen dat de Kansspelautoriteit in actie komt tegen illegale onlinegokbedrijven, omdat minderjarigen daar nog altijd makkelijk terechtkunnen.

Aanleiding is een onderzoek van het Keurmerk Verantwoorde Affiliaties (KVA). Jongeren kunnen volgens die organisatie op illegale websites zonder identificatie een account aanmaken, geld storten en daarna spelen. Ook stortingen doen met een jongerenrekening van een Nederlandse bank of anoniem met cryptovaluta was geen probleem. Al deze zaken zijn verboden.

Voorzitter Helma Lodders van brancheorganisatie VNLOK noemt de uitkomsten “alarmerend”. “Het verrast ons niet dat illegale aanbieders zich zonder problemen richten op de Nederlandse markt, maar dit onderzoek laat zien met welk gemak dit gebeurt”, zegt ze.

Brancheorganisaties VNLOK en NOGA zeggen erop te rekenen “dat snel en effectief wordt opgetreden tegen deze misleidende en criminele praktijken” van illegale aanbieders. Ook willen ze dat dat de Kansspelautoriteit maatregelen neemt tegen partijen die illegale goksites faciliteren, zoals internetproviders, advertentieplatformen en bedrijven die de betalingen regelen.

De Kansspelautoriteit zegt bezorgd te zijn “over de gelegenheid die illegale aanbieders minderjarigen bieden om deel te nemen aan online kansspelen”. De toezichthouder wijst erop dat er al regelmatig boetes worden opgelegd aan gokbedrijven, onder meer omdat de leeftijdscontrole niet op orde is. “In deze eigen onderzoeken ziet de Kansspelautoriteit het gebrek aan leeftijdsidentificatie ook voorbijkomen. Dit wordt bij sanctionering meegenomen als verzwarende factor”, zegt een woordvoerder.

De toezichthouder zegt dat een dwangsom vaak al helpt om illegaal gokaanbod te stoppen, maar dat het offline halen van deze websites de handhaving effectiever zou maken. “Deze bevoegdheid is bij het tot stand komen van de Wet Kansspelen op afstand gesneuveld in het wetgevingsproces, maar is voor ons een belangrijk bespreekpunt bij de evaluatie van die wetgeving dit jaar.”