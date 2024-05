Markt voor slimme beveiliging groeit met 4 procentpunt

Nederland telt 2,7 miljoen huishoudens met slimme beveiligingsapparatuur. De markt voor slimme beveiliging groeide het afgelopen jaar met 4 procentpunt. Dat heeft marktonderzoeksbureau Multiscope bekendgemaakt.

De meeste huishoudens zijn in het bezit van een slimme deurbel (19 procent). Veiligheid en controle zijn de grootste motivaties voor aanschaf. Het bureau voerde de achtste editie van de Smart Home Monitor uit, een onderzoek onder ruim 5.400 Nederlanders.

Bijna een derde (32 procent) van de huishoudens bezit slimme beveiligingsapparatuur. Dat is een groei van ongeveer 350.000 huishoudens ten opzichte van vorig jaar. In totaal komt dat neer op bijna 2,7 miljoen huishoudens. De stijging van 4 procentpunt is beduidend groter dan een jaar eerder (2 procentpunt). Hiermee zet de groei van de afgelopen jaren door.

In vier jaar tijd steeg het percentage bezitters van een slimme deurbel van 6 naar 19 procent.