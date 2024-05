Medewerker PI Alphen op staande voet ontslagen om smokkel

Een medewerker van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn is op staande voet ontslagen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag. De reden daarvoor is dat hij betrokken was bij de invoer van smokkelwaar. Ook bleek dat hij ongeoorloofd informatie deelde met gedetineerden.

DJI zegt te staan voor een veilig leef- en werkklimaat. “Corruptie, grensoverschrijdend gedrag en alle andere vormen van niet-integer gedrag zijn volstrekt onacceptabel en reden voor ontslag op staande voet.”