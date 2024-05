Omtzigt: onder ‘ideale omstandigheden’ was naam premier bekend

“In de ideale omstandigheden” was de naam van de nieuwe premier al bekend geweest, zegt NSC-leider Pieter Omtzigt. Deze donderdag overleggen de coalitieleiders over de toekomstige minister-president, samen met formateur Richard van Zwol. “Ik ga nu naar binnen, ik ben heel benieuwd wat we te horen krijgen”, zegt Omtzigt.

Meer dan dat lieten de vier partijleiders niet los. “Dat gaan we zien”, herhaalde Caroline van der Plas (BBB) als antwoord op meerdere vragen van de pers. Geert Wilders (PVV) en Dilan Yeşilgöz (VVD) zeiden niets bij de inloop.