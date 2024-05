Overijssel maakt afspraken met gemeenten over nieuwe windmolens

In Overijssel hebben 22 gemeenten met het provinciebestuur afspraken gemaakt over nieuwe windturbines, schrijft de provincie. Overijssel wil daarmee voorkomen dat het landschap “lukraak vol komt te staan” met windmolens, zegt gedeputeerde Tijs de Bree (energietransitie, PvdA).

Gemeenten en de provincie hebben onder meer afgesproken hoeveel elektriciteit maximaal in elke gemeente kan worden opgewekt met wind en welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Commerciële bedrijven en windcoöperaties kunnen aanvragen indienen voor de bouw van een windmolen. De provincie bekijkt vervolgens of de aanvraag geschikt is. “Zonder afspraken met gemeenten zouden windturbines op allerlei plekken mogelijk zijn”, schrijft Overijssel. Op een kaartje van de provincie is te zien waar windmolens kunnen komen.

In 2021 maakten gemeenten en de provincie afspraken over de hoeveelheid energie die er in Overijssel in 2030 opgewekt moet worden met wind. Om aan die afspraken te voldoen, moeten er ongeveer negentig extra windturbines bij komen. Op dit moment staan er in West-Overijssel 32 windturbines en in Twente nul, schrijft de provincie.

Een aantal gemeenten heeft geen afspraken gemaakt. Het provinciebestuur heeft daar zelf vastgesteld hoeveel elektriciteit maximaal gaat worden opgewekt. “Zo is ook hier grip op de aanvragen die binnenkomen, al kunnen deze niet getoetst worden aan voorkeursgebieden van de gemeente zelf”, aldus de provincie.