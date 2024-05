Stroom terugleveren mag geen geld meer kosten

Stroom terugleveren mag huishoudens geen geld meer kosten. Dat staat in een voorstel van NSC-Kamerlid Wytske Postma, dat volgens haar ook steun heeft van de andere coalitiepartijen PVV, VVD en BBB.

Onder de zogeheten salderingsregeling mogen huishoudens elektriciteit die ze opwekken wegstrepen tegen hun verbruik. Als mensen meer stroom opwekken dan ze verbruiken, moet de energieleverancier daarvoor een “redelijke vergoeding” betalen.

Op momenten dat er veel aanbod van elektriciteit is en weinig wordt gebruikt, bijvoorbeeld op een zomermiddag, kan het voorkomen dat de stroomprijs negatief is. Dan moet dus niet de energieleverancier, maar de eigenaar van de zonnepanelen betalen voor de teruggeleverde stroom.

Huishoudens zijn daardoor geneigd panelen uit te zetten, zegt Postma. In haar voorstel staat dat de “redelijke vergoeding” die energieleveranciers betalen voor teruggeleverde groene stroom nooit negatief mag zijn.

Omdat de salderingsregeling energieleveranciers geld kost, brengen veel van die bedrijven extra kosten in rekening bij huishoudens die stroom terugleveren, ook als ze minder leveren dan ze gebruiken. Het is nog onduidelijk wat het gevolg van het NSC-voorstel precies is voor deze terugleverkosten. Als huishoudens maar niet hoeven te betalen voor de stroom die ze opwekken, zegt Postma. “Ik wil niet dat eigenaren van zonnepanelen stress krijgen als de zon schijnt.”