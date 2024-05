Terugleveren zonnestroom mag toch geld blijven kosten

Energieleveranciers mogen toch geld blijven vragen van huishoudens die zonnestroom terugleveren aan het stroomnet, bevestigt VVD-Kamerlid Silvio Erkens in een debat. Over een voorstel dat NSC donderdagochtend presenteerde samen met coalitiepartijen PVV, VVD en BBB is verwarring ontstaan. Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) beschuldigt de coalitie van “iets verkopen wat niet helemaal waar is”.

“Volgens mij lopen een paar dingen door elkaar in de pers”, reageert Erkens. “Je hebt de terugleverheffing en de terugleververgoeding.” De heffing wil hij later afschaffen, de vergoeding mag volgens het donderdag aangekondigde voorstel niet negatief zijn.

De terugleverheffing draait om geld dat energieleveranciers innen bij mensen met zonnepanelen die stroom terugleveren. Volgens vergelijkingssite energievergelijk.nl liggen de kosten rond enkele tientjes per maand.

Dit geld heffen energieleveranciers vanwege de salderingsregeling. Onder die regeling mogen huishoudens teruggeleverde elektriciteit wegstrepen tegen de stroom die ze zelf verbruiken. Dat kost de energiebedrijven veel geld, omdat de zonnestroom in de regel binnenkomt op momenten dat de energieprijs lager is. Om de kosten terug te leggen bij eigenaren van zonnepanelen, vragen energieleveranciers geld. Die heffing wordt ook wel een ‘boete’ op het terugleveren van stroom genoemd.

Als een huishouden meer elektriciteit teruglevert dan het gebruikt, kan het die extra stroom niet meer wegstrepen. Voor dat overschot aan elektriciteit moeten energieleveranciers volgens de wet een “redelijke vergoeding” betalen, de ’terugleververgoeding’ waar Erkens op doelt. Deze vergoeding kan op momenten dat de zon hard schijnt negatief zijn. Dan moet een huishouden nog meer betalen voor de elektriciteit die zonnepanelen opleveren.

Deze “redelijke vergoeding” mag niet negatief zijn, staat in het coalitievoorstel. Energieleveranciers mogen in de nieuwe wet dus geen geld innen voor stroom die huishoudens meer terugleveren dan ze gebruiken, maar andere kosten voor terugleveren mogen ze blijven rekenen.