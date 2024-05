TU Delft deelt samenwerking met Israël niet, zorgen om veiligheid

De Technische Universiteit in Delft wil de samenwerkingen met instellingen in Israël niet openbaar maken. “We hebben besloten om geen lijst te publiceren van samenwerkingen met één individueel land omdat we ons zorgen maken over de sociale veiligheid van betrokken wetenschappers en studenten”, laat de universiteit donderdag weten.

Volgens de TU is dat risico “niet ondenkbeeldig gezien de manier waarop de huidige maatschappelijke discussie woedt”.

Pro-Palestijnse studenten, docenten en anderen hebben de afgelopen tijd veel gedemonstreerd bij de universiteiten in Delft en andere steden. Ze willen dat de universiteiten de banden met Israëlische instituten verbreken, omdat die zouden bijdragen aan genocide in de Gazastrook. Voor de TU is het stoppen van de samenwerkingen geen optie: “Het beëindigen of bevriezen van alle contacten met onderwijsinstellingen van een land biedt geen oplossing. We vinden het van belang om in dialoog te blijven met studenten en collega’s uit conflictgebieden, omdat juist zij kunnen bijdragen aan verandering.”