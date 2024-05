Informatiepunt in Borssele over kerncentrales gaat eind juni open

Bewoners, bedrijven en andere belangstellenden kunnen vanaf eind juni voor informatie over de mogelijke bouw van nieuwe kerncentrales en andere grootschalige energieprojecten in Zeeland terecht bij een informatiepunt in het dorp Borssele. De gemeente Borsele meldt dat het tijdelijke informatiecentrum naast de buurtsuper maximaal twee jaar openblijft en dat ondertussen naar een definitieve plek voor de informatievoorziening wordt gezocht.

Inwoners van de gemeente Borsele en andere Zeeuwse gemeenten zien veel op zich afkomen door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Daarbij gaat het onder meer om de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation Borssele, de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale en de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Om bewoners en andere betrokkenen goed te kunnen informeren over die ontwikkelingen, komt er een informatiepunt. Eerder had onder meer de provincie Zeeland het Rijk al opgeroepen te zorgen voor een zorgvuldige informatievoorziening over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Omwonenden en andere belangstellenden die zich willen laten bijpraten over de energieprojecten kunnen daarvoor een afspraak maken in het informatiepunt met onder meer medewerkers van het Rijk en netbeheerder TenneT. Verder zijn medewerkers van de provincie Zeeland en de gemeente Borsele geregeld beschikbaar als aanspreekpunt.