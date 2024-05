Jonge Brabantse boeren en tuinders zoeken steun bij provincie

Jonge boeren en tuinders in Noord-Brabant vragen de provincie om steun zodat ze de komende jaren kunnen blijven ‘boeren’. Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) overhandigde vrijdag een groot aantal handreikingen aan Provinciale Staten “om samen de toekomst te bepalen”. De jonge agrariërs staan voor uitdagingen en vrezen dat hun voortbestaan door onder meer klimaatverandering en strenge regels in het gedrang komt.

In het document “Geef de jonge boer en tuinder weer toekomst” pleiten ze voor een integrale aanpak. “Het komt nu te vaak voor dat regelgeving elkaar tegenspreekt. Doe je het voor het ene goed, gaat het fout op een ander thema”, zegt Maarten Tessers, BAJK-voorzitter. “Waar moet je als boer in investeren. Nu in een stalvloer, maar over een paar jaar moet die er weer uit”, geeft bestuurslid Teun Vereijken aan.

Vereijken vindt een goede samenwerking met de provincie daarom essentieel. “Alleen samen kunnen we doelen stellen. Er is niet één weg naar Rome”. En: “Dit is het mooiste beroep dat er bestaat en dat willen we over veertig of vijftig jaar nog steeds doen. Daar is ruimte voor nodig, ook in de regelgeving want iedereen werkt net op een andere manier.”

BAJK wil het liefst dat in beleidsplannen visies voor minimaal tien jaar komen. Boeren kunnen hun bedrijfsvoering daarop inrichten en hebben de tijd om investeringen terug te verdienen. Verder moet de provincie niet met extra regels komen zoals eerder voor het aanpassen van stallen, aldus de organisatie. “Zo blijft de jonge boer zich in hetzelfde gelijke speelveld bevinden als jonge boeren uit andere provincies.”

Ook moeten jonge boeren en tuinders en agrarische deskundigen vroeg worden betrokken bij “agrarische plannen” en zou de provincie met gemeenten en de agrarische sector kunnen overleggen over huisvesting van arbeidsmigranten, staat in het BAJK-document. “Personeelstekorten en arbeidspieken komen steeds meer op ons af. Vanwege het grilligere weer heeft een seizoen steeds meer arbeidspieken, die niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden met goed personeel.”