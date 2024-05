Kabinet houdt vast aan eigen wet voor strikter gevangenisregime

Het demissionaire kabinet houdt vast aan zijn eigen wetsvoorstel om het regime in de zwaarst bewaakte gevangenissen aan te scherpen. Daarin staan maatregelen die moeten tegengaan dat criminelen vanuit hun cel alsnog illegale activiteiten kunnen voortzetten. De Tweede Kamer vond de aanscherping niet ver genoeg gaan en had op enkele punten nog wijzigingsvoorstellen ingediend en aangenomen, maar die toevoegingen zijn volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in strijd met de Grondwet en Europees recht.

De Tweede Kamer had aan het wetsvoorstel onder meer toegevoegd dat gesprekken tussen gedetineerden en advocaten preventief kunnen worden opgenomen. Weerwind had tijdens het debat al aangegeven dat dit in strijd is met belangrijke grondrechten. Hij heeft de wijzigingen daarop voorgelegd aan de Raad van State en die geeft de minister gelijk. Ook de Raad vindt dat de toevoegingen niet te verenigen zijn met het recht op vertrouwelijke communicatie zoals is gewaarborgd in de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Europees recht.

Om die reden legt Weerwind de wens van de Kamer naast zich neer en komt hij snel met een nieuw wetsvoorstel om de amendementen terug te draaien, laat hij vrijdag weten. Tegelijk vraagt hij de Kamer om niet te stemmen over de wet die met de amendementen is aangevuld. Dit wetsvoorstel was nog niet in stemming gebracht, de amendementen wel.