Meerdere Nederlanders gewond na instorten dak Mallorca

Door het instorten van een deel van een restaurant en club op Mallorca zijn meerdere Nederlanders gewond geraakt. De ANWB Alarmcentrale kreeg van twee Nederlanders hulpverzoeken. Zij raakten lichtgewond, meldt een woordvoerder.

Over de aard van de verwondingen van de twee Nederlanders is niets bekend. Ook over de identiteit van de twee is geen informatie.

Volgens omroep L1 liepen zeker vier Limburgse vakantiegangers verwondingen op bij het incident, zoals botbreuken. Ze komen uit een vriendengroep van vijf stellen. Ongeveer de helft van de vriendengroep moest volgens de Limburgse regionale omroep naar het ziekenhuis. Een inwoner van het dorp Baarlo moest worden geopereerd, zegt een familielid van de vakantiegangers tegen de zender. Familieleden van de getroffenen zijn op weg naar het Spaanse eiland.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen hulpverzoek te hebben ontvangen, maar wel in contact te staan met een Nederlander die gewond is geraakt. Het ministerie heeft het artikel van L1 gezien, maar weet niet of degene met wie ze contact hebben een van de Limburgers is. Ook is niet duidelijk of degene met wie er contact is, behoort tot degenen met wie de ANWB contact heeft.

Bij het ongeval stortte een vol terras op de eerste verdieping in. Het terras viel op een ander vol terras op de begane grond. Volgens Spaanse media zijn er vier doden gevallen: een 23-jarige vrouw uit Spanje, een man van 44 uit Senegal en twee Duitse vrouwen van 20 en 30 jaar.