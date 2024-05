Nederlandse generaal neemt bevel over van NAVO-missie in Irak

De Nederlandse luitenant-generaal Cas Schreurs neemt vrijdag het bevel over van de NAVO-missie in Irak. Die moet de veiligheidssector van het land versterken en is actief in en rond de hoofdstad Bagdad. Het is geen gevechtsmissie, maar geeft trainingen en advies.

In Irak zijn ook ongeveer driehonderd Nederlandse militairen aan de slag. Ongeveer de helft is belast met de beveiliging van de NAVO-missie. Verder zijn er op de militaire basis Al-Asad drie Nederlandse Chinook-transporthelikopters gestationeerd met 120 mannen en vrouwen aan ondersteunend personeel.

De veiligheid in Irak is sinds de oorlog in de Gazastrook tussen Israël en Hamas verslechterd. Kort na het begin van het conflict in oktober begonnen Iraakse groepen, die worden gesteund door Iran, aanvallen uit te voeren op Amerikaanse bases in Irak. Na een Amerikaanse vergeldingsactie was het de afgelopen drie maanden relatief rustig.

De NAVO-missie telt enkele honderden militairen en burgers. Alle 32 NAVO-lidstaten en Oostenrijk en Australië dragen bij aan de missie die in oktober 2018 is opgericht op verzoek van de Iraakse regering. Dat gebeurde nadat een internationale coalitie de terreurgroep Islamitische Staat (IS) had verslagen.

Schreurs volgt de Spaanse luitenant-generaal José Antonio Agüero Martínez op. Schreurs was eerder bevelhebber van de 11 Luchtmobiele Brigade Air Assault.