NS: meer treinreizigers naar Duitsland rond wedstrijden Oranje

Veel Oranjesupporters gaan waarschijnlijk met de trein naar de wedstrijden van het Nederlands elftal op het komende EK voetbal in Duitsland. De NS zegt veel treintickets te hebben verkocht op en rond de speeldagen, aanzienlijk meer dan op dezelfde dagen vorig jaar.

De NS deelt geen exacte aantallen, en vraagt reizigers ook niet wat ze na aankomst op hun bestemming doen. “Maar we zien dat de treinen in die periode populair zijn, dat is duidelijk te zien. De speeldagen vallen op. Dus je kunt aannemen dat het supporters zijn die voor de trein kiezen.”

Het Nederlands elftal speelt op 16 juni de eerste groepswedstrijd. In Hamburg is Polen dan de tegenstander. Op 21 juni speelt Oranje in Leipzig tegen Frankrijk. De laatste groepswedstrijd, tegen Oostenrijk op 25 juni, is in Berlijn.