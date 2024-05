Petitie boekenbranche tegen hogere btw 77.000 keer ondertekend

De petitie waarmee de boekensector protesteert tegen de voorgenomen verhoging van het btw-tarief op boeken is na iets meer dan twee dagen ruim 77.000 keer ondertekend. De petitie is sinds woensdag online te vinden via boekenpetitie.nl.

De actie is opgezet door verschillende partijen in de literatuursector, waaronder de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Ook meerdere bekende schrijvers als Heleen van Royen, Adriaan van Dis en Kluun hebben de petitie ondertekend.

Vorige week werd bekend dat het beoogde nieuwe kabinet van plan is het btw-tarief op boeken te verhogen van 9 naar 21 procent.

Op sociale media werd een foto gedeeld van een boekwinkel die het boek Een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt in de etalage had gezet. “Nu met 21 procent btw”, staat er te lezen. Het boek zou daardoor geen 20 euro, maar 22,20 euro kosten.