Twee Nederlanders lichtgewond door ongeval Mallorca

Bij het ongeval op Mallorca zijn twee Nederlanders lichtgewond geraakt, meldt de ANWB Alarmcentrale. Die heeft hulpverzoeken ontvangen van de twee, zegt een woordvoerster. Op het Spaanse eiland stortte donderdagavond een deel van een restaurant en club in. Daarbij vielen zeker vier doden.

Over de aard van de lichte verwondingen van de Nederlanders kon de woordvoerster niets zeggen, evenmin is iets bekend over de identiteit van de slachtoffers. De ANWB biedt hulp in dit soort gevallen, op het gebied van eventuele dekking van medische kosten of andere hulpvragen.

De Spaanse politie heeft inmiddels de nationaliteit van alle dodelijke slachtoffers bekendgemaakt, meldt de Spaanse krant El País. Naast een 23-jarige vrouw uit Spanje en een man van 44 uit Senegal zijn ook twee Duitse toeristen omgekomen. Het gaat om vrouwen van 20 en 30 jaar.

Voor zover bekend worden er nog zestien mensen behandeld voor hun verwondingen. Zij zijn allen zwaargewond, zeven van hen verkeren in levensgevaar. Vermoedelijk ligt er niemand meer onder het puin.

Bij het ongeval bij de club stortte een vol terras op de eerste verdieping in en viel op het volle terras op de begane grond. Het etablissement was volgens lokale media erg populair bij zowel toeristen als lokalen, mede dankzij het uitzicht op de Baai van Palma. De Medusa Beach Club in El Arenal is ongeveer 10 kilometer ten zuidoosten van het centrum van Palma gevestigd.