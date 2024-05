Voormalig NOS-regisseur Rudolf Spoor (85) overleden

Televisieregisseur Rudolf Spoor is overleden. Dat meldt zijn familie vrijdag aan het ANP. Voor de NOS regisseerde Spoor decennialang grote evenementen, waaronder het kerkelijk huwelijk van de toenmalige prins Willem-Alexander en Máxima in 2002, waarbij hij de beroemde traan van de latere koningin in beeld bracht. Spoor overleed donderdag op 85-jarige leeftijd.

“We hebben veel bewondering voor zijn jarenlange reputatie als televisieregisseur bij de NOS. Door onder meer zijn inspirerende persoonlijkheid, die altijd oprecht en respectvol samenwerkte met collega’s om tot grootse prestaties te komen”, schrijft de familie van Spoor in een verklaring.

Spoor werkte 45 jaar voor de NOS en bracht in die hoedanigheid talloze momenten in beeld die in het collectieve geheugen gegrift zouden komen te staan. Onder meer de maanlanding in 1969, de barre Elfstedentocht van 1963 en vele registraties van sinterklaasintochten, Koninginnedagen, herdenkingen en documentaires werden door Spoor geregisseerd.

Voor zijn prestaties als tv-regisseur ontving Spoor tweemaal een koninklijke onderscheiding. In 1993 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en in 2002 kreeg hij het Erekruis in de Huisorde van Oranje. Zelf omschreef Spoor zijn loopbaan als “een spoorboekje waar hij alle stations heeft mogen aandoen”, aldus zijn familie. Het afscheid van Spoor zal in besloten kring plaatsvinden.