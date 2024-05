19-jarige gewond door steekpartij Dinxperlo, 17-jarige opgepakt

Bij een steekincident in de Gelderse plaats Dinxperlo is een 19-jarige man uit die plaats gewond geraakt. De politie bevestigt berichtgeving hierover door De Gelderlander. Het incident gebeurde in de Emmastraat rond 02.30 uur.

De vermoedelijke dader ging er na het incident vandoor. Korte tijd later vond de politie hem in een woning in de Gelderse plaats en hield hem aan. Het gaat om een 17-jarige inwoner van Dinxperlo.

De verdachte is met verschillende verwondingen opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De politie onderzoekt de aanleiding van het steekincident. De verdachte wordt zaterdag verhoord en er wordt buurtonderzoek gedaan.