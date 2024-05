Boekenpetitie na drie dagen 100.000 keer ondertekend

De protestpetitie tegen de voorgenomen verhoging van btw op boeken is na drie dagen 100.000 keer ondertekend. De petitie staat sinds woensdag online op de website boekenpetitie.nl en kan nog altijd worden ondertekend.

Verschillende partijen in de literatuursector, waaronder de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Groep Algemene Uitgevers (GAU) en de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), hebben de actie opgezet. De initiatiefnemers roepen op om de verhoging van btw op boeken tegen te gaan. Nu is dat nog 9 procent, maar het beoogde nieuwe kabinet is van plan om voortaan 21 procent btw op boeken te heffen.

“De handtekeningen voor de boekenpetitie stromen binnen, dat is fantastisch en is een enorme steun in de rug”, zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk. “Maar het is de vraag of het genoeg is. Wij gaan daarom door!” De initiatiefnemers willen de petitie op woensdag 12 juni in Den Haag samen met bekende (kinderboeken)schrijvers aan Tweede Kamerleden aanbieden.

Bekende schrijvers als Heleen van Royen, Adriaan van Dis, Saskia Noort, Kluun, Rutger Vink en Susan Smit hebben de petitie ondertekend.