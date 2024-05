Brand bij loods met vrachtwagens in Terneuzen geblust

De brand bij een loods met vrachtwagens aan de Koegorsstraat in Terneuzen, waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag veel rook vrijkwam, is geblust. Rond 01.55 uur werd het sein brand meester gegeven, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Even na middernacht rukte de brandweer met meerdere eenheden uit om de brand te blussen.

Het vuur ontstond in een aantal wrakken van vrachtwagens die onder een overkapping aan de achterzijde van de loods stonden. Omdat de brandweer in de loods zelf geen vuur aantrof, werden de deuren geopend om de loods te ventileren, terwijl het blussen aan de buitenzijde onverminderd doorging. Daarbij werden vier blusvoertuigen en een schuimblusvoertuig ingezet. Ook zette de brandweer een hoogwerker in om de wanden en het dak van de loods te controleren. De veiligheidsregio riep mensen in de omgeving van de loods tijdens de brand op om uit de rook te blijven.