Code geel niet langer van kracht

De code geel die vrijdagavond voor een groot gedeelte van het land werd afgegeven om langdurige regen en onweer is niet langer van kracht. Rond middernacht gold in het hele land weer code groen. De regen zorgde er vrijdagmiddag al vroeg voor dat het flink druk was op de Nederlandse wegen. Rond 16.00 uur telde de ANWB op de A- en N-wegen al ruim 140 files met een totale lengte van meer dan 800 kilometer.

Het KNMI stelt dat in het noorden van het land in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatselijk nog wel onweer kan voorkomen, maar minder hevig dan op vrijdagavond. In heel het land is er veel bewolking en zijn er perioden met regen. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen. Zaterdagochtend wordt het geleidelijk vanuit het oosten droger.