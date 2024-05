Diario de Mallorca: één Nederlander ernstig gewond in kliniek

Onder de Nederlandse gewonden die bedolven raakten in een instortende horecagelegenheid op Mallorca is er volgens de Spaanse krant Diario de Mallorca één die in ernstige toestand wordt verpleegd in een particuliere kliniek in Palma (de Mallorca). Deze gewonde heeft zwaar hoofdletsel, aldus de krant.

Plaatselijke media meldden eerder dat er tien Nederlanders in ziekenhuizen lagen. De meesten gaat het relatief goed en enkelen zijn al ontslagen uit het hospitaal. Ouders van drie Nederlandse gewonden zijn vrijdag op het eiland gearriveerd om hun gezinsleden bij te staan.

Donderdagavond begaf een recent geopende terrasverdieping het in de druk bezochte Medusa Beach Club aan het strand van de badplaats El Arenal ten zuidoosten van Palma de Mallorca. De onderliggende begane grond en een kelder, beide onderdeel van de club, werden volgens ooggetuigen in een paar seconden volkomen bedolven. De meeste slachtoffers vielen in de kelder. Vier mensen, twee Duitsers, een Senegalees en een Spaanse, kwamen om het leven.

De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de oorzaak. Dat wordt bemoeilijkt omdat in de afgelopen jaren meerdere aanpassingen zijn geweest. Zo zijn er ook twee aangrenzende horecapanden samengevoegd. In media wordt aangenomen dat de terrasverdieping niet geschikt was voor zware belasting en mogelijk zonder de benodigde vergunningen en controles in gebruik genomen is. Het pand stamt uit 1972 en heeft meerdere verbouwingen ondergaan. Het zou sinds 2018 worden geëxploiteerd door twee Oostenrijkers.