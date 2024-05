Rutte vindt dat premierschap niet te groot moet worden gemaakt

Het premierschap moet niet te groot worden gemaakt, zei demissionair premier Mark Rutte in de wandelgangen van het VVD-congres. Hij ging niet in op vragen van de pers over wie de premier moet worden in het nieuwe kabinet van de liberalen met PVV, NSC en BBB. “Ik ga daar helemaal niets over zeggen.”

“Bovendien heb ik totaal vertrouwen in Dilan”, waarmee Rutte doelt op de huidige partijleider Dilan Yeşilgöz.

Het is nog steeds onduidelijk wie de premier wordt van het nieuwe kabinet. In Nederland is het gebruikelijk dat de partijleider van de grootste partij de minister-president wordt. Tijdens de moeizame onderhandelingen hebben de vier partijleiders afgesproken in de Tweede Kamer te blijven. De beoogde, maar nooit officieel gepresenteerde kandidaat Ronald Plasterk heeft zich maandag teruggetrokken. Er loopt een onderzoek naar mogelijke malversaties met patenten door de voormalige PvdA-minister.

Rutte is trots op het bereikte hoofdlijnenakkoord van de vier partijen, zei hij op het VVD-congres. “Met een moeilijke hand kaarten is dit heel knap.” Mede gezien de PVV en twee partijen (NSC en BBB) die nog nooit hebben geregeerd, zei Rutte. “En dan zo’n regeerakkoord uitonderhandelen, ik zeg: chapeau.”

Het vorige week gesloten hoofdlijnenakkoord is volgens Rutte vergelijkbaar met het eerste kabinet onder zijn leiding, maar “beter dan 2, 3 en 4”. Het kabinet-Rutte 4 viel in juli vorig jaar. Daags daarna kondigde Rutte zijn vertrek uit de Haagse politiek aan. Yeşilgöz volgde hem als partijleider op.