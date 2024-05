Veel rook door brand in loods met vrachtwagens in Terneuzen

Bij een brand in een loods met vrachtwagens aan de Koegorsstraat in Terneuzen komt in de nacht van vrijdag op zaterdag veel rook vrij, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Even na middernacht rukte de brandweer met meerdere eenheden uit om de brand te blussen.

Het vuur is ontstaan in een aantal wrakken van vrachtwagens, aldus de veiligheidsregio. Die wrakken staan onder een overkapping aan de achterzijde van de loods. De brandweer is gestart met blussen en onderzoekt nog of de brand zich ook naar andere plekken in of rond de loods heeft uitgebreid. De veiligheidsregio roept mensen in de omgeving van de loods op om uit de rook te blijven.