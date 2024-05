Voormalige verpleegkundige Assen eist schadevergoeding

Een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, die verdacht werd van zo’n twintig sterfgevallen tijdens de coronapandemie, eist een schadevergoeding voor de periode dat hij in voorarrest zat. Dat hebben zijn advocaten zaterdag bekendgemaakt. Ze bereiden ook een tuchtklacht voor tegen GGZ-medewerkers “vanwege het schenden van het beroepsgeheim”, staat op de website van Anker & Anker Strafrechtadvocaten.

De voormalige verpleegkundige werd vorig jaar aangehouden. Hij zat zes weken vast, kwam op 1 juni vrij waarna het onderzoek naar hem doorging. Op 12 april van dit jaar, bijna een jaar later, werd de strafzaak tegen hem geseponeerd wegens onvoldoende bewijs.

Nu wil de verpleegkundige “eerherstel”, stellen zijn advocaten. In de Volkskrant is zaterdag te lezen dat de man, Theodoor (32), mentaal veel problemen had als verpleegkundige in het ziekenhuis in Assen. Traumatische ervaringen met het begeleiden van cliënten naar de dood, deelde hij op enig moment met GGZ Drenthe.

Die interpreteerde zijn uitingen op zodanige wijze dat er “melding is gedaan bij het ziekenhuis over ernstige vermoedens dat cliënt met regelmaat patiënten uit hun lijden zou hebben verlost. Het ziekenhuis heeft daarna aangifte gedaan”, aldus zijn advocaten. Volgens hen een verkeerde gang van zaken.

Ze vinden dat de gesprekken die bij de GGZ zijn gevoerd gingen over “algemene lijnen” en stellen dat ze “niet diepgravend” waren. Verder stellen ze dat de twee psychologen die “nog geen drie kwartier” met Theodoor spraken “niet blanco” waren omdat ze eerder met elkaar en met collega’s en leidinggevenden over de kwestie spraken. “Bovendien blijkt dat geen van deze GGZ-medewerkers zich op de hoogte heeft gesteld van de gang van zaken op de corona-afdeling.”

Over Theodoors uitspraak dat zijn handelen – zoals het ophogen van de morfine of het conform het protocol terugdraaien van zuurstof – soms voelde als moord, halen de advocaten een door de politie gehoorde longarts aan. Deze zei volgens hen dit te begrijpen, maar verklaarde ook dat dit soort handelingen nu eenmaal passen bij zorg voor patiënten die er het slechtst aan toe zijn.

GGZ Drenthe laat aan de Volkskrant weten nog steeds achter haar besluit te staan. “We hebben aan de hand van de ontvangen informatie een weloverwogen keuze gemaakt om het beroepsgeheim te doorbreken. Dat is gedaan in het belang van voorkoming van mogelijke grotere risico’s voor de maatschappij”, aldus de organisatie tegen de krant.