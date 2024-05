Yeşilgöz waarschuwt voor links en populistisch rechts in EP

VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemt de verkiezingen voor het Europees Parlement “misschien wel de belangrijkste verkiezingen die er ooit zijn geweest”. Ze waarschuwde voor zowel links als populistisch rechts, op het VVD-congres in Nieuwegein. Ze gaf een sneer naar de Europarlementariërs die “roeptoeteren” dat de VVD niet meer thuishoort in de Europese liberale fractie (Renew Europe), omdat de VVD in Nederland een kabinet gaat vormen met de PVV.

“Kijk naar de inhoud, kijk naar wat we hebben opgeleverd, kijk wat er gebeurt als echte liberalen aan tafel komen”, gaf ze de Europarlementariërs mee die de VVD na de verkiezingen voor het Europees Parlement uit Renew Europe willen zetten. Renew is nu met 102 zetels de op twee na grootste fractie in het Europees Parlement, dat 705 zetels telt.

“Dan gaat het niet meer over een grenzen dicht en een Nexit. Dan gaat het over een plek voor echte vluchtelingen. Dan gaat het over steun in Oekraïne. Dan gaat het over het doorzetten van ons klimaatbeleid”, zei Yeşilgöz.

“Europa kunnen we niet aan links overlaten. Dan staan de sluizen open voor kansarme asielzoekers en heeft de drugsmaffia vrij spel”, waarschuwde ze. Ook de broodnodige defensie-investeringen komen dan volgens de VVD-leider in gevaar.

Bij de “populisten op rechts zien we partijen die geheel niets zien in de Europese samenwerking en daar het liefst van af willen. Zij willen de boel van binnenuit kapot maken.”

De VVD is weliswaar kritisch waar Europa wel of niet over gaat, zei Yeşilgöz. “Europa moet voor ons werken, ons veilig houden.” Maar Europese samenwerking is belangrijk om de vrijheid en democratie te beschermen, benadrukte de partijleider.