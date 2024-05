Youp van ’t Hek speelt allerlaatste voorstelling

Youp van ’t Hek speelt zaterdagavond zijn laatste voorstelling. De 70-jarige cabaretier sluit dan zijn afscheidstournee De Laatste Ronde af in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het is die avond de 276e keer dat de komiek solo op het podium van Carré staat.

Van ’t Hek is al sinds oktober 2021 bezig met zijn laatste tournee. Aanvankelijk zou de cabaretier op zijn 70e verjaardag afgelopen februari zijn laatste show spelen, maar omdat voorstellingen door de coronamaatregelen niet doorgingen werd de tournee verlengd.

De afgelopen weken stond Van ’t Hek al in Carré. Een van de voorstellingen moest hij vroegtijdig afbreken, omdat hij op het podium last had van een black-out. De cabaretier vertelde maandag in Jeroen & Sophie dat hij daarna uren wakker lag en erg gespannen was voor zijn volgende optreden. “Ik ben nog nooit zo nerveus geweest. Het ging allemaal goed. De tweede avond ging ook goed. En de derde avond gingen de splinters van de planken.”

De cabaretier begon zijn carrière bij het gezelschap Cabaret Nar, waarmee hij tussen 1973 en 1983 een aantal shows maakte. Daarna volgde een succesvolle solocarrière. Van ’t Hek heeft 28 voorstellingen gemaakt, waaronder tien oudejaarsconferences.