Activisten Antifa tegenover politie bij demo over transgenders

Tegendemonstranten van een bijeenkomst van de organisatie Let Women Speak staan zondagmiddag oog in oog met de politie, die hen de weg naar die samenkomst verhindert. Let Women Speak houdt een demonstratie met sprekers die onder meer kritiek uiten op de transgenderwet en vertellen over dat “mannen vrouwensport kapotmaken”.

Zo’n honderd tegendemonstranten van Antifa zijn op de been. Veel van hen dragen gezichtsbedekking. Zij verwijten de leden van Let Women Speak transhaat en dragen transgendervlaggen en regenboogvlaggen. Ze hebben sirenes en trommels bij zich.

De politie kreeg signalen dat ze uit zouden zijn op een “gewelddadige confrontatie” tijdens de demonstratie in park Nieuweroord. Maar geweld blijft tot dusver uit. Let Women Speak heeft een tent opgezet en is met zo’n twintig mensen aanwezig. Er is veel politie op de been.