Agenten gewond door ongeregeldheden Utrecht, 2 aanhoudingen

Door de ongeregeldheden na de wedstrijd van FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles in de Galgenwaard zijn zondagavond meerdere agenten gewond geraakt. De politie heeft in totaal twee aanhoudingen verricht.

Volgens de politie is één agent met letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ook liepen verschillende agenten lichte verwondingen op. Zij worden ter plekke verzorgd door ambulancepersoneel.

Supporters van de Utrechtse club zochten na de wedstrijd, die Go Ahead Eagles had gewonnen, de confrontatie op met de politie. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kondigde een noodbevel af en de ME voerde charges uit. Inmiddels is het rustiger rond het stadion.