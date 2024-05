Alle hellingen in parkeergarage ziekenhuis Nieuwegein ingestort

Alle hellingen van de parkeergarage bij het St. Antonius Ziekenhuis zijn ingestort, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht. Dit zijn de overgangsstukken tussen de verschillende verdiepingen. Op het moment wordt gekeken of het veilig is voor hulpdiensten om het pand te betreden. “Er hangen veel brokstukken los aan het plafond”, aldus de woordvoerder.

Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. De woordvoerder zegt wel dat er een minuut stilte is gehouden om te horen of eventuele slachtoffers om hulp riepen. Ze kon niet zeggen of hulpverleners al in de garage zijn geweest.

De parkeergarage telt zes verdiepingen en is van Q-park.