Burgemeester Utrecht spreekt van ‘dieptepunt’ in voetbalgeweld

De burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma spreekt van “een dieptepunt wat betreft voetbalgeweld” na de ongeregeldheden die zondag uitbraken na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de Galgenwaard. De Utrechtse supporters zochten na het duel, dat Go Ahead Eagles won, de confrontatie op met de politie.

“Ik wil mijn waardering uitspreken voor het professionele optreden van de politie en de beveiliging van FC Utrecht. Dat het uitgerekend deze laatste wedstrijd misgaat is een smet op een voor de club succesvol seizoen. Teleurstelling om sportieve prestaties mag nóóit een excuus zijn om je zo te misdragen”, aldus Dijksma.

De rust keert weer terug rond het stadion, meldde de politie. Tijdens de confrontatie werden onder meer stenen, fietsen en putdeksels naar agenten gegooid. Er zijn twee aanhoudingen verricht.